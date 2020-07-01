1 Июль 2020 2020-07-01T04:48:17+03:00

Схема движения транспорта по улице Джамбула изменилась 1 июля в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Это связано с ремонтом путепровода

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Ремонт на дорогах Иркутска продолжается. С 1 июля специалисты приступают к работам на улице Джамбула. Там проведут реконструкцию путепровода.

«На путепроводе по улице Джамбула с 1 июля закрыто движение для большегрузного транспорта», - сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.

Но это еще не все изменения, ремонтные работы коснутся и владельцев легковых автомобилей, а также всех, кто ездит на общественном транспорте.

«До 1 ноября 2021 потоки транспорта в Ленинский и Свердловский округа будут двигаться по одной стороне дороги», - отмечают в мэрии города.

Получается, такая схема движения будет действовать больше года. К началу второго осеннего месяца следующего года ремонт планируют завершить.

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ИСТОЧНИК KP.RU