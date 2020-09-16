Уровень воды в реке Ушаковка в Иркутске поднялся почти до критического уровня

Уровень воды в реке Ушаковка в Иркутске поднялся почти до критической отметки. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Из-за непрекращающегося дождя, который лил в Иркутске с воскресенья по вторник, резко поднялся уровень воды в реке Ушаковка. В ночь на 16 сентября он поднялся до отметки в 210-220 сантиметров, при критическом уровне в 240 см. Из-за этого частично подтопило дорогу и дачные участки в пади Грязнуха.

– Сейчас там работают специалисты МУП «ИркутскАвтодор», - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - С помощью тяжелой техники понижают уровень дороги, чтобы вода ушла с подтопленных участков. Временные дамбы, которые возвели в садоводстве «Восток» и на улице 2-Аларская, сдержали воду. Эвакуация жителей не потребовалась.

Кроме того, берег Ушаковки по-прежнему патрулируют специалисты аварийно-спасательной службы. Они готовы оказать местным жителям помощь. Если понадобится эвакуация из подтопленных домов, для людей подготовили пункты временного размещения и автобусы.

Есть и приятные новости. По словам спасателей, уровень воды в Ушаковке начал снижаться утром 16 сентября. Замеры провели в поселке Добролет Иркутского района, который находится выше по течению Ушаковки.

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