Погода в Иркутске: синоптики рассказали, когда закончатся дожди Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Непрекращающийся дождь, ледяной ветер и всего +5, +8 градусов на термометре. Худшей погоды для иркутян, которые в середине сентября ждут бабье лето, и не придумаешь. Но именно такую слякоть за окном мы наблюдаем, начиная с выходных. Вот и в начале новой рабочей недели, без теплой одежды, от которой мы отвыкли за лето, на улицу лучше не выходить. А еще синоптики советуют не забывать зонт.

- Циклон пока и не думает от нас уходить, - рассказывает "КП"-"Иркутск" заместитель начальника иркутского Гидрометцентра Юлия Янькова. – Дожди, почти без остановки будут идти в понедельник и во вторник. Ожидаем, что осадки прекратятся только в среду. Кстати, за первую половину сентября в Иркутске уже выпало 82 мм осадков, при норме в 50. Это 165% от месячной нормы. На Хамар-Дабане и вовсе снег лежит высотой до 50 см.

А теперь о температуре. Начиная с 11 сентября, погода у нас держится ниже нормы почти на три градуса. Самым холодным оказалось воскресенье, 13 сентября. В ближайшие дни почти ничего не изменится. Например, во вторник, 15 сентября +9,+11 градусов. Ночью всего +2, +4. Так, когда ждать тепло?

- В четверг выглянет солнце, и воздух прогреется +17, +19, - продолжает Юлия Янькова. – Самым теплым днем на неделе станет пятница, 18 сентября, когда ненадолго придет бабье лето. Там ожидается выше +20. Правда, в выходные может вновь похолодать. Ухудшение погоды ждем в воскресенье.

Как и ожидалось, из-за продолжительных дождей, начал повышаться уровень воды в реках. Спасатели уже наблюдают повышение на 22 см на Иркуте, Китое, Белой, Оке, Ие, Бирюсе, Лене, и Киренге. На 34 см повысился уровень воды на реке Уда вблизи поселка Октябрьский. В ближайшие дни вода будет расти в ангаре, Лене и Киренге еще на 10-40 см. Правда, по прогнозу МЧС, превышения критических отметок не будет.

В непогоду спасатели советуют жителям региона отложить дальние поездки и по возможности, остаться дома.

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