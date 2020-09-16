Глава Приангарья встретился с командующим Сибирским округом Росгвардии

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

На встрече с командующим Сибирским округом Росгвардии Николаем Марковым глава Приангарья Игорь Кобзев отметил, что у правительства региона и войск национальной гвардии есть ряд совместных задач.

Они связаны с ликвидацией последствий прошлогоднего наводнения в Иркутской области, борьбой с лесными пожарами, работой в условиях ограничений из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Стороны обсудили вопросы, касающиеся обеспечения правопорядка и безопасности граждан, а также взаимодействие органов власти и Росгвардии в сфере безопасности. Глава Приангарья положительно оценил работу иркутских подразделений Росгвардии, их взаимодействие с другими силовыми структурами и органами власти на территории региона.

Игорь Кобзев также отметил, что сотрудники и военнослужащие Росгвардии по поручению Президента России Владимира Путина обеспечивают охрану экологически опасного объекта – промышленной площадки Усольехимпрома.

Николай Марков заверил, что подразделения Росгвардии в любое время готовы к выполнению поставленных задач любой сложности.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.