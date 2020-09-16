Правительство Иркутской области будет сформировано в течение трех месяцев

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

После выборов губернатора Иркутской области, которые завершились победой действующего главы региона Игоря Кобзева, у руководителя субъекта РФ есть три месяца на формирование нового состава правительства.

- Главными критериями отбора станут профессионализм и высокая работоспособность, а не принадлежность к какой-либо политической партии, - подчеркнул Игорь Кобзев. - Я заинтересован в привлечении молодежи и тех, кто имеет большой практический опыт. Готов приветствовать всех, кто является патриотом Иркутской области.

Руководитель области также сообщил, что костяк правительства сохранится. Председатель кабинета министров Константин Зайцев даст свои предложения по новым кандидатурам.

- Перед правительством региона стоят задачи по реализации масштабных проектов, в том числе по рекультивация отходов БЦБК и «Усольехимпрома», строительству Суворовского училища. Мы уже набрали хороший темп. Будем его сохранять и усиливать, - заявил Игорь Кобзев.

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