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Сибиряк оплатил кредиты и штрафы на 248 тысяч рублей, чтобы стать моряком

Из-за долгов мужчина не мог получить специальный паспорт, необходимый для плаваний
Любовь АРБАТСКАЯЛюбовь АРБАТСКАЯ
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Сибиряк закрыл все долги, чтобы стать моряком

Сибиряк закрыл все долги, чтобы стать моряком

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Чего не сделаешь ради морских просторов и долгих плаваний! Вот житель села Оса, что в Иркутской области, например, разом закрыл накопившиеся долги. Мужчине отказывались выдавать паспорт моряка, нужный ему для работы, из-за трех кредитов на 247 тысяч и двух штрафов ГИБДД на тысячу рублей.

О том, что пора оплачивать долги, судебные приставы предупредили сибиряка заранее, но деньги он так и не вносил. За это его оштрафовали еще на тысячу рублей и запретили выезжать из страны. Именно из-за этого ограничения ему и не выдали паспорт моряка, когда он подал документы.

- Поскольку целью было трудоустройство, мужчина нашел деньги и оплатил задолженность в полном объеме, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Иркутской области.

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Чего не сделаешь ради морских просторов!