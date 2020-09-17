Католический собор в Иркутске отметил 20-летний юбилей

Фото: Католический приход.

В сентябре исполнилось 20 лет с момента освящения Кафедрального католического собора в Иркутске. Как рассказал Владимир Сек, настоятель прихода Непорочного Сердца Божьей Матери, в связи с пандемией больших торжеств по этому случаю не проводилось. Но во время святой мессы ее участники вспомнили всех, кто был причастен к строительству собора.

Напомним, что решение о выделении земли под религиозное здание было принято администрацией города Иркутска 8 декабря 1998 года. А 8 сентября 2000 -го, в праздник Рождества Богородицы, состоялось освящение Кафедрального собора Непорочного Сердца Божьей Матери. Жюри Первого межрегионального фестиваля «Зодчество Восточной Сибири» признало его лучшим архитектурным произведением 1999-2001 годов. Важнейшая часть собора – главный алтарь. Он сделан из байкальского нефрита, что символизирует укорененность католичества на этой земле, а также единство с теми, кто в этом краю пострадал за веру. На хорах находится орган американской фирмы «Роджерс». Он был установлен 24 сентября 2001 года и относится к новому поколению инструментов, имеющих как духовую, так и цифровую часть.