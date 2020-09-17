Первая партия вакцины от коронавируса поступит в Иркутскую область 18 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Долгожданную вакцину от коронавируса, а точнее первую партию из 42 доз, Иркутская область примет уже 18 сентября. Об этом "КП"-Иркутск рассказала исполняющая обязанности министра здравоохранения Приангарья Наталия Ледяева.

- Вакцины двукратные, то есть будут ставиться два раза, - пояснила Наталия Ледяева. - Минздравом рекомендовано в первую очередь привить работников, оказывающих первичную медицинскую помощь, и сотрудников скорой помощи. Затем ждем вторую партию вакцины, возможно, рекомендации изменятся.

Когда конкретно ожидается следующее поступление вакцины от COVID-19 в регион, пока неизвестно. Эксперты говорят, что первыми по желанию будут прививаться те, кто много контактирует с людьми - не только медики, но и, например, педагоги. Затем вакцинироваться смогут остальные, но есть противопоказания.