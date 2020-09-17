Звезда шоу «Танцы» Мигель приехал в Иркутск искать новые таланты Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Звездный наставник одного из самых популярных российских телешоу Мигель приехал в Иркутск. В нашем городе режиссер и хореограф представит свое собственное танцевальное движение «PROТАНЦЫ», цель которого дать возможность каждому танцовщику достичь результатов, гармонично со своим физическим и психологическим здоровьем. Кроме этого, Мигель будет искать в Сибири новых талантливых танцоров.

Мигель звездный наставник популярного шоу "Танцы" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- «PROТАНЦЫ» - для тех, кому интересна культура танцев, - говорит Мигель. - Мы хотим, чтобы танцы давали развитие для личности, чтобы тело и ум танцовщика были подготовлены. Поэтому, когда мы разрабатывали нашу программу, привлекли медиков, психологов и других специалистов. Это помогает нам поповысить уровень преподавания, а ученикам дает знания и стимул осознанно развивать свои навыки

Программа обучения будет появляться постепенно в городах, где есть PROТАНЦЫ. Помимо Иркутска, это Новосибирск, Уфа, Набережные Челны, Калуга, и Санкт-Петербург.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, куратором программы в Иркутске стал хореограф шоу «ТАНЦЫ», основатель одного из крупнейших танцевальных фестивалей уличных направлений P.L.U.R. Battle Егор Соколов.

- Будем приезжать в Иркутск каждый месяц, и искать крутых и опытных танцовщиков, - пообещал Егор Соколов.

Куратором программы в Иркутске стал хореограф шоу «ТАНЦЫ» Егор Соколов (справа) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а с 17 по 19 сентября в танцевальном центре PROТАНЦЫ.Иркутск пройдут бесплатные мастер-классы для детей и взрослых.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

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