Частная гостиница горит на севере Иркутской области

Пожар в частной гостинице начался вечером 19 сентября. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

ЧП в Казачинско-Ленском районе, что на севере Иркутской области. Вечером 19 сентября в поселке Магистральный загорелась частная гостиница. Судя по фото, здание в два этажа, очевидно, деревянное, полыхало довольно сильно. Тушили его дольше двух часов.

- Пожар локализован на площади 250 квадратных метров, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. - Погибших, травмированных нет. Горит кровля здания, эвакуировались 12 человек.

С огнем все еще борются четыре пожарные машины и 14 спасателей. Из-за чего в частной гостинице начался пожар, сейчас выясняют специалисты. Был ли это поджог, или неосторожное обращение с огнем, или же короткое замыкание, пока не уточняется.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

ДТП в Иркутске: подросток пострадал при столкновении мотоцикла и внедорожника

17-летний парень управлял байком, не имея водительских прав (подробности)