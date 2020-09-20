Количество случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 18 409

Количество случаев заражения коронавирусом в регионе 18 409 Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За сутки диагноз COVID-19 лабораторно подтвердился еще у 69 человек. За сутки в медучреждения региона попали еще 36 заразившихся.

«В больницах Приангарья 20 сентября 752 пациентов находятся под присмотром медиков», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Еще 1019 лечат амбулаторно».

За сутки выписали 14 сибиряков. В общей сложности в регионе выздоровели 16 339 человек. Новых смертей от COVID-19 за сутки – нет. С начала пандемии в области скончались 212 заболевших новой коронавирусной инфекцией, еще 87 с таким же диагнозом умерли от сопутствующих заболеваний.

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