Житель Бурятии обокрал «возлюбленную» на первом свидании
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Полицейские Бурятии задержали в Иволгинском районе подозреваемого в краже. С заявлением на него в полицию обратилась 44-летняя женщина. Она рассказала сотрудникам МВД, что познакомилась с ним на сайте знакомств, решили встретиться в Улан-Удэ. Наверное, симпатия между ними все же возникла, так как знакомство они решили продолжить в квартире родственника мужчины в селе Сотниково. Посидели, выпили.
«Женщина сняла с себя золотые цепочку с крестиком и кольцо, положила на полку и забыла про них. В конце вечера, выходя из жилища, женщина вспомнила про золотые украшения и сотовый телефон, оставленный на подоконнике», - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Бурятия.
Но мужчина сориентировался быстрее. Схватил украшения с гаджетом и скрылся. Оказалось, что 33-летний ухажер уже был судим за имущественные преступления и преступления против личности.
«Золото я продал», - признался полицейским задержанный. – «Телефоном расплатился за такси».
Теперь мужчине еще раз придется предстать перед судом. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.
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