Председателем союза биатлонистов России стал Александр Еслев: что известно о руководителе Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Тюмени подвели итоги совета Союза биатлонистов России. Во время совещания был выбран новый председатель – им стал президент Иркутской федерации биатлона Александр Еслев. Его кандидатуру поддержало большинство.

«Александр Иванович известен не многим болельщикам, но как президент региональной федерации он всегда активно участвовал в деятельности Союза биатлонистов России – во время проведения конференций, в работе с Уставом, на заседаниях Тренерского совета», - приводит слова президента СБР Виктора Майгурова сайт Союза биатлонистов России.

Совет СБР - это своеобразная площадка для общения, возможность поделиться наработанным мнением, опытом. Вместе с Еслевым в него входят еще 47 представителей регионов России.

Читайте также:

Ангарский ХК «Ермак» дома обыграл «Буран». «Оранжевые» поднялись на пятое место в таблице ВХЛ (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08