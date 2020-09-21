Бензовоз столкнулся с автомобилем ВАЗ под Братском. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД Братска устанавливают обстоятельства и причины аварии с участием бензовоза. ДТП произошло днем в воскресенье, 20 сентября.

"На 127 км федеральной автомобильной дороги «Вилюй» произошло столкновение автомобилей ВАЗ-2101 и грузового «Mercedes-Benz» с полуприцепом-цистерной для перевозки опасных грузов. В результате происшествия 66-летний водитель отечественного автомобиля с различными травмами доставлен в больницу", - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Водитель бензовоза травм не получил и в больницу за помощью не обращался. Он возвращался из рейса в Красноярск с пустой цистерной, более 30 тысяч литров дизтоплива было доставлено заказчику в Братске. Это обстоятельство помогло избежать разлива топлива, пожара и более трагических последствий столкновения. Сотрудники ГИБДД выясняют, кто виноват в произошедшей аварии.

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