Отключение света 21 сентября в Иркутском районе: адреса, время отключения и возобновления подачи электричества Фото: Евгения ГУСЕВА

Отключение света 21 сентября в Иркутском районе запланировано на утро. С 9 часов понедельника подача электроэнергии прекратится в поселке Маркова, с 10.00 – в Смоленщине.

Как сообщает Иркутская электросетевая компания «света» не будет в Маркова всего пару часов – до 11.00. Однако, бывают случаи, когда специалисты не успевают провести необходимые работы в установленное время из-за непредвиденных ситуаций. Тогда срок отключения света 21 сентября в Иркутском районе немного продлят.

В Смоленщине, как и в Маркова, электричество появится в тот же день - в 16.00.

Отключение света 21 сентября в Иркутском районе: адреса в поселке Смоленщина. Фото: ИЭСК

Отключение света 21 сентября в Иркутском районе: поселок Маркова. Фото: ИЭСК

Отключение света 21 сентября в Иркутском районе: поселок Маркова

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