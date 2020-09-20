Отключение света 21 сентября в Иркутском районе: адреса, время отключения и возобновления подачи электричества
Фото: Евгения ГУСЕВА
Отключение света 21 сентября в Иркутском районе запланировано на утро. С 9 часов понедельника подача электроэнергии прекратится в поселке Маркова, с 10.00 – в Смоленщине.
Как сообщает Иркутская электросетевая компания «света» не будет в Маркова всего пару часов – до 11.00. Однако, бывают случаи, когда специалисты не успевают провести необходимые работы в установленное время из-за непредвиденных ситуаций. Тогда срок отключения света 21 сентября в Иркутском районе немного продлят.
В Смоленщине, как и в Маркова, электричество появится в тот же день - в 16.00.
Отключение света 21 сентября в Иркутском районе: адреса в поселке Смоленщина. Фото: ИЭСК
Отключение света 21 сентября в Иркутском районе: поселок Маркова. Фото: ИЭСК
Отключение света 21 сентября в Иркутском районе: поселок Маркова
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