Это Сибирь, детка: видео прогулки с медведем на поводке появилось в соцсетях. Фото: Сибирский зоопарк

Мишка плещется в холодных волнах у берега Байкала, отдыхает. А потом возвращается проулками в поселок. Рядом с ним хрупкая девушка. Да! Все верно. В Сибири медведи по улицам ходят. Хотя и на поводке. И это не миф, а чистая правда.

Причем зафиксированная на камеры. Не поспоришь! Это видео прогулки Топтыгина в Листвянке накануне появилось в соцсетях. А такие моционы для косолапых там устраивают ежедневно. Конечно, с соблюдением всех мер безопасности.

- Время для прогулок и места выбираем безлюдные, - рассказали «КП» в Сибирском зоопарке. – Зверя контролируют вдвоем двумя поводками.

Дело в том, что сейчас в их филиале в Листвянке живет сразу 4 медведя: одна взрослая медведица Маня и три медвежонка. Если Маню на такие «рандеву» с Байкалом никто вывести не решится, то подросших медвежат – запросто.

На ПМЖ в нацпарк

Медвежата – это не дети Мани, нет. Но они были рождены в неволе. Их не принял «папа», ведь в природе медведица с медвежатами живет отдельно. Так тройняшки – два самца и одна самочка (она и стала звездой видеосъемки на берегу Байкала) - появились в Сибирском зоопарке. Сначала они жили в филиале в Иркутске, после их перевезли в Листвянку, поближе к дикой природе, ведь мишек готовят к жизни на воле. Возможно, уже в октябре этого года они переедут в национальный парк.

- С самого начала мы на это рассчитывали, площади содержать такое количество медведей у нас – нет, - рассказали «КП» в Сибирском зоопарке. – Общение с мишками было сокращено до минимума необходимого для их выживания. Они сохранили все повадки диких животных. При осмотре их ветеринарами и охотоведами в конце сентября будет принято решение, о том смогут ли они самостоятельно перезимовать или придется оставить их у нас.

Для выпуска выберут место богатое кормами, вдали от населенных пунктов и других медведей.

- Благо в Иркутской области найти такое место возможно, ведь у нас 70 миллионов гектаров леса, - продолжают сотрудники зоопарка. – Мы думаем, что они набрались сил за это лето и шансы выжить у них – высокие. Дело в том, что медвежат, даже при медведице, выживает 70%.

Конечно, за выпущенными на волю зверюшками будут следить первое время, при помощи технологий постараются проконтролировать залегли ли они в берлогу. А пока все желающие помочь набрать мишкам жирок к зиме могут привозить излишки урожая в Листвянку. Рады будут рыбе, мясу, овощам, свежескошенной траве и особенно ягоде. Ягода в рационе косолапых обязательна.

В планах переезд медведей на волю. Фото: Сибирский зоопарк

А В ЭТО ВРЕМЯ

Медвежата, которых в картонной коробке подкинули к питомнику «К-9», подрастают и также готовятся к зимней спячке. В это время им нужно усиленное питание и сотрудники питомника просят иркутян помочь в этом деле, привезти что-нибудь для косолапых.

«Они будут рады разнообразными фруктам, овощам, хлебу, булкам, тортам, рыбным и мясным изделиям», - гласит пост в Инстаграме.

Косолапые появились на пороге собачьего питомника 26 февраля. Ветеринары подумали, что в коробке опять подкинули котят или щенков, но когда открыли, не поверили своим глазам. В картонном «домике» жались друг к другу, пытаясь согреться, три медвежонка. Подробности истории - здесь.

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