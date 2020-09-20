Движение поездов по КБЖД восстановят 21 сентября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С понедельника, 21 сентября, движение поездов по КБЖД откроется вновь. Курсировать начнут как пассажирские, туристические электрички, так и хозяйственный железнодорожный транспорт. Напомним, уже неделю поезда не ездят по Кругобайкальской железной дороге из-за случившегося 14 числа камнепада. Он произошел на 78-м километре участка Порт Байкал – Уланово.

«Чтобы устранить последствия, привлекли тяжёлую технику, дополнительные бригады специалистов службы пути», - сообщает Байкальская пригородная пассажирская компания. – «Всего убрали больше 700 тонн кубометров горной породы».

За это время, когда движение поездов было невозможно, специалисты также обследовали КБЖД и укрепили потенциально опасные скальные места.

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