Движение через ж/д переезды на Трактовой ограничено в Иркутске Фото: Иван ТИМОФЕЕВ

В Иркутске в связи с ремонтными работами ограничено движение через железнодорожные переезды на улице Трактовой. Проводить ремонт там будут до конца сентября. Однако, ограничение введено только в ночное время.

«Движение автотранспортных средств ограничено с 22.00 до 05.00 и осуществляется в это время по одной из половин проезжей части», - сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.

Водителей просят учесть данные временные затруднения при планировании поездок по данной улице.

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