Первая партия вакцины от коронавируса поступила в Иркутскую область Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Итак, в Иркутскую область уже поступила первая партия вакцины от коронавируса. Напомним, разработана она в научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

- Пока мы получили 42 дозы. Всего в ближайшее время ожидаем поступления порядка двух тысяч вакцин, - сообщила исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Наталия Ледяева. - К тем, кого будем прививать, очень серьезные требования: человек должен быть абсолютно здоров и не иметь противопоказаний. Через 21 день делается повторная прививка .

В первую очередь, прививку поставят медикам: работникам госпиталей, скорой помощи, и тем, кто оказывает первичную медико-санитарную помощь.

Напомним, на утро 21 сентября в Иркутской области зарегистрировали 75 новых случаев заражения COVID-19.