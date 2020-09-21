Еще 75 человек заразились коронавирусом в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения коронавирусом. За минувшие сутки в регионе диагноз подтвердился еще у 75 наших земляков. Общее число возросло до 18 484.

«В больницах 21 сентября находятся 767 пациентов, за сутки плюс 15 госпитализированных», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «На амбулаторном лечении – 1070 заболевших».

За сутки с инфекцией справились 6 человек, всего в Приангарье выздоровели уже 16 345 сибиряков. От коронавируса в регионе умерло 215 инфицированных, еще 87 скончались от сопутствующих заболеваний.

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