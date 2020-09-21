Победители фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской-2020» получили награды

Фото: Анатолий Бызов

В минувшие выходные в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» состоялся настоящий праздник. Здесь подвели итоги V Байкальского международного фестиваля «Хоровод ремесел на земле Иркутской-2020». И хотя из-за эпидемиологической обстановки всех участников пригласить было нельзя, юбилейный фестиваль удался.

Фото: Анатолий Бызов

- Это действительно был праздник, - отметила председатель Союза мастеров «Оникс» Галина Березина. – Лауреаты 1, 2,3 степени, а также дипломанты 1 степени получили памятные медали и дипломы. В рамках программы состоялся показ национальных костюмов «Этно-подиум». Особенно отличились мастера из Бирюсинска и Эхирит-Булагатского района.

Гран-при фестиваля получил Союза мастеров «Оникс». Награду вручило министерство культуры и архивов Иркутской области.

Так как проект «Хоровод ремесел на земле Иркутской» стал победителем конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области», организаторам в этом году удалось провести фестиваль на высшем уровне. Также, по традиции, участники получили в подарок сувениры в виде яблок из оникса, камня вождей, который символизирует объединение, укрепление и чистоту помыслов.