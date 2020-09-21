Стратегию государственной национальной политики обсудили на форуме «Байкал»

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«Диалог культур» стал одним из направлений молодежного форума «Байкал», который прошел в Приангарье с 18 сентября по 20 сентября 2020 года. Как отметила Ольга Куриленкова, начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям, в работе направления приняли участие представители более 40 регионов страны, а также Казахстана и Республики Молдова. Всего 130 человек.

В первый день форума обсуждалась тема «Власть и общество в реализации Стратегии государственной национальной политики». Модератором выступил Назиржон Абдуганиев, заместитель председателя совета – председатель исполкома Ассамблеи народов России.

Андрей Худолеев, ответственный секретарь Комиссии по вопросам информационного сопровождения государственной национальной политики Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям, рассказал участникам об исторических аспектах межкультурного диалога. Кроме того, участники форума вместе с «Лидерами России» определяли свои роль и лидерскую позицию в сфере межкультурных коммуникаций; а вечером первого дня приняли участие в мастер-классе от Этнокультурного центра народов Севера.