В рамках форума «Байкал» состоялся «Диалог культур»

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Молодежный форум «Байкал», который прошел в Приангарье с 18 сентября по 20 сентября 2020 года, включал образовательную программу и работу по 6 основным направлениям, включая «Диалог культур».

В рамках этого направления его участники – лидеры студенческих, молодежных и общественных организаций, этнокультурных объединений - обменялись опытом взаимодействия по вопросам духовно-нравственного воспитания молодежи, специфики восприятия этнических и религиозных тем в различных молодежных сообществах и субкультурах, познакомились с современными этнокультурными технологиями, методиками развития навыков социального межкультурного взаимодействия, сотрудничества, диалога. Формат деловых игр и кейсов позволил расширить знания о духовных традициях, обычаях, истории народов, проживающих на территории России.

Одним из спикеров форума стала Ольга Куриленкова,

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.