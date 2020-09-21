Глава Приангарья продолжает отвечать на обращения жителей региона в соцсетях

Интернет-приемная «Кобзев на связи» работает уже полгода

Более 9 тыс. обращений поступило от жителей региона в интернет-приемную «Кобзев на связи», которая работает уже полгода. На бОльшую часть вопросов даны ответы, другие - еще в работе.

Губернатор Иркутской области подчеркнул, что продолжит отвечать на обращения жителей Приангарья и во время прямых эфиров, и в социальных сетях.

- Интернет-приемная и аккаунты в соцсетях стали для меня хорошей площадкой для прямого диалога с жителями региона, - отметил Игорь Кобзев. - Это не предвыборный проект, и поэтому он продолжается. Работает целая команда.Но на многие вопросы я стараюсь отвечать лично. Ответами удовлетворены около 85% граждан. Мы будем стремиться к тому, чтобы увеличить этот показатель. Для меня важна обратная связь.

Наибольшее количество вопросов связано с мерами социальной поддержки, здравоохранением, благоустройством территорий, качеством автомобильных дорог, жильем для детей-сирот.

Самое большое количество подписчиков у Игоря Кобзева в Инстаграме - 105 тысяч. Также аккаунты есть в Одноклассниках и ВКонтакте.

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