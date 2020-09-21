Полицейские ищут грибника, заблудившегося в тайге в Тайшетском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Правоохранители ищут 66-летнего Виктора Мушатенко, который заблудился в лесу в Тайшетском районе. Мужчина днем 20 сентября пошел в тайгу за грибами, но домой так и не вернулся. Его внучка обратились в полицию за помощью. К поискам подключились также добровольцы и местные.

- Его приметы: на вид 66 лет, худощавый, рост 155-165 сантиметров, седые короткие волосы с залысиной, карие глаза, смуглая кожа, - сообщают в ГУ МВД России по Иркутской области. -

Был одет в черную кофту, темно-синюю куртку, темные штаны и кроссовки, при себе имел темно-синий рюкзак.

Есть у пропавшего и особые приметы, по которым отличить проще. У мужчины нет передних зубов, а левая нога короче правой. Из-за этого он хромает. А еще на левой ноге, от бедра до колена, шрам шириной в пять сантиметров.

Всех, кто его видел, просят звонить в полицию.

В этом году в тайге Иркутской области заблудились 59 человек, из них 17, увы, так и не нашлись.

Так, продолжаются поиски 83-летнего сборщика ягод, Александра Зарубина. Он ушел в лес еще 2 сентября вблизи поселка Огоньки.

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