Землетрясение в Иркутской области: в регионе введен режим повышенной готовности

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в связи с землетрясением, которое произошло в регионе в ночь на 22 сентября. Всего было зафиксировано 3 подземных толчка магнитудой 5,9. Эпицентр находился в 15 километрах от поселка Култук Слюдянского района. Решением губернатора в Приангарье введен режим повышенной готовности.

- Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, - сказал Игорь Кобзев. - Ночью были сформированы рабочие группы, которые обследуют территории, где ощущалось землетрясение. Муниципальным властям совместно со спецподразделениями необходимо провести обследование социально-значимых объектов, систем жизнеобеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики.

В Слюдянском районе, где находился эпицентр землетрясения, ночью произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остаются 1037 человек. Это жители 140 многоквартирных и 32 частных домов. Завершить работы по ликвидации должны в ближайшее время. В целом обследование территорий рабочие группы завершат сегодня к вечеру.

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