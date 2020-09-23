Школа в Листвянке ушла на дистанционное обучение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ученикам школы в поселке Листвянка, что на берегу Байкала, ближайшие две недели придется постигать науки не в стенах родной школы, а удаленно. На дистанционку ушли ученики всех классов.

«Реализация общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего общего образования организована по дистанционной формы обучения (с использованием дистанционных технологий) для учащихся 1-11 классов», - гласит сайт школы.

Заниматься дома ученикам придется пока до 6 октября. В администрации поселка, рассказали, что причиной дистанционного обучения явился коронавирус.

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