Еще 80 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области продолжает расти количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Только за сутки прирост заболевших составил 80 человек.

«В Больницах региона 23 сентября остаются госпитализированными 756 пациентов (за сутки поступило еще 10 человек), - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Дома лечатся еще 968 человек, выздоровели 104 сибиряка, которые также лечились амбулаторно. Из медучреждений выписали 19 наших земляков.

23 сентября стало известно о смерти еще одного зараженного от COVID-19. Всего коронавирус стали причиной кончины 217 человек, еще 87 сгубили сопутствующие болезни.

Общее число случаев заражения – 18 586. Кстати, из него исключили 51 ложноположительный результат, которые были получены ранее.

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