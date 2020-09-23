Новая ориентировка на сбежавшую от конвоя иркутскую заключенную Татьяну Никитину. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

Новая ориентировка появилась на сбежавшую иркутскую заключенную Татьяну Никитину. Еще 7 сентября она вместе со своим подельником Сергеем Устюговым сбежала от конвоя во время следственного эксперимента в одной из многоэтажек Иркутска. Более двух недель эту криминальную пару, которую прозвали иркутскими Бонни и Клайдом за то, что они были осуждены за разбойные нападения и скрывались несколько лет, искали все экипажи полиции. 22 сентября в садоводстве в Ангарске местные жители поймали Сергея Устюгова. Задержал его ветеран МВД со своим сыном. Татьяне Никитиной вновь удалось ускользнуть.

Пока подельник сидит в камере, Татьяна Никитина гуляет на свободе. В соцсетях уже появилось видео, как она, буквально через час после задержания подельника, зашла в продуктовый магазин, купила там бутылку воды и вышла. При этом девушка как следует, замаскировала лицо. На ней была темная кепка и медицинская маска. Иркутские полицейские сейчас ищут ее в Ангарске, а также в местных садоводствах. А вот новая ориентировка на преступницу.

- На вид ей 25 лет, среднего роста, светло-русые волосы ниже плеч, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Из особых примет: татуировка в виде узора из квадратов. Одета она в темную куртку, темно-синие брюки, темную кепку. С собой у Никитиной темный рюкзак с белой надписью.

Напомним, 22 сентября полицейские опубликовали видео задержания Сергея Устюгова. Правда, рассказывать на камеру о своих двухнедельных «путешествиях» он категорически отказался. Зато полицейским удалось снять быт беглецов. Оказывается, они жили на втором этаже деревянного дома (сколько времени, пока неизвестно). Там у них была кровать, пусть и одноместная, и неплохо накрытый стол. Питались они хлебом, печеньем и рулетом со сгущенкой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он сдался, а напарнице дал уйти»: как отец и сын задержали заключенного Сергея Устюгова, сбежавшего от конвоя в Иркутске (Подробности)

Просили подвезти: сбежавшие со следственного эксперимента преступники замечены у парковки магазина (Подробности)

«Он часто писал своей подельнице»: бывший сокамерник сбежавшего заключенного Сергея Устюгова рассказал о нем (Подробности)