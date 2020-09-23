Угроза попадания отходов БЦБК в Байкал предотвращена

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций заявил, что угроза попадания отходов БЦБК в Байкал, вызванная сильными осадками, предотвращена.

- Мы своевременно приняли меры по предупреждению ЧС, - подчеркнул Игорь Кобзев. – Сейчас угрозы перелива надшламовых вод нет, но необходимо работать на опережение, продолжить понижение уровня в картах-накопителях БЦБК.

Как доложил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Игорь Анбросенко, в рамках проведенных ранее мероприятий удалось понизить уровень надшламовой жидкости до 30 сантиметров. Было обезврежено и передано на очистные сооружения Байкальска 30 тыс. куб.м. воды. Однако в связи с дождями уровень на некоторых картах приблизился к 25 сантиметрам.

- Летом мы восстановили три радиальных отстойника, куда переместили более 6 тыс. кубов щелокосодержащей жидкости из прудов-аэраторов. Сделано это было своевременно, так как при осадках возникла бы реальная угроза поднятия уровня жидкости и попадания ее в Байкал. На сегодня этой вероятности нет. Более того, есть резерв на весну с учетом начала резкого таяния снега,- сказал Игорь Анбросенко. Губернатор поручил проанализировать всю проделанную работу и решить, какие дополнительные меры можно предпринять, учитывая мнение надзорных органов и научного сообщества. - Также необходимо, чтобы специалисты дополнительно исследовали качество воды, которая после очистки попадает в озеро, - сказал Игорь Кобзев.

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