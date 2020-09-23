В школах Иркутской области усилят контроль масочного режима

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

За 3 недели учебного года случаи коронавирусной инфекцией зафиксированы в 34 учебных заведениях Приангарья. Заболели 55 детей и 17 взрослых. Часть классов в связи с этим ушла на дистанционное обучение.

- Чтобы не допустить дальнейшего роста таких случаев, необходимо усилить противоэпидемиологические меры, в том числе контроль масочного режима, - заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 18 586 человек с COVID-19. Прирост за сутки составил 80 случаев, госпитализировано – 756 человек, лечатся амбулаторно – 968, выздоровели – 16 558 пациентов, умерли 217 человек. В основном инфекция распространяется внутри территорий региона (86%). Завозных случаев - 14%. Более половины инфицированных не имеют симптомов заболевания.

В настоящее время в регионе идет прививочная кампания. Вакцинировано от гриппа более 277 тысяч человек. Ставить прививки обязательно рекомендуют учителям, школьникам и студентам, пожилым людям старше 60 лет, работникам организаций социального обслуживания, торговли, транспорта, коммунальной сферы.

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