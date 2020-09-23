В правительстве Иркутской области произведены кадровые назначения.

Стало известно о том, кто займет посты в правительстве Иркутской области.

Губернатор региона Игорь Кобзев объявил о кадровых назначениях. Серьезной смены кабинета после выборов не произошло, в большинстве своем руководители продолжают выполнять свои обязанности,

Сначала - о ключевых фигурах. Председателем правительства и первым заместителем главы Приангарья стал, как и предполагалось, Константин Зайцев, эффективно работавший на этом посту в ранге врио. Дмитрий Бердников, также в качестве первого заместителя руководителя региона, по-прежнему будет контролировать ход работ в районах, которые пострадали от паводка прошлого года. Указом губернатора еще одним первым заместителем стал Руслан Ситников. Эти назначения должны утвердить в ЗС.

У главы региона - четыре заместителя. Ими остались Андрей Бунев и Андрей Козлов. Новое лицо в команде - Светлана Замарацкая. Администрацией УОБАО в ранге заместителя губернатора руководит по-прежнему Анатолий Прокопьев. Также произведены назначения заместителей председателя правительства. Это Евгений Левченко ( его зона ответственности - строительный блок и сферу ЖКХ), Георгий Кузьмин (контроль за сферой природных ресурсов и экологии, в том числе и ликвидация накопленного вреда на площадках Усольехимпрома и БЦБК), Валентина Вобликова (социальные вопросы), Виктор Галицков (восстановление районов, пострадавших от паводков).

Названы имена министров правительства Иркутской области. Минфином по-прежнему руководит Наталия Бояринова, минтрудом - Наталья Воронцова. за лесной комплекс отвечает Дмитрий Петренев, министр природных ресурсов и экологии – Светлана Трофимова, экономического развития - Яна Соболь, спорта - Павел Богатырев, культуры и архивов – Руслан Дячук, строительства, дорожного хозяйства – Максим Лобанов, по молодежной политике - Егор Луковников, социального развития, опеки и попечительства – Владимир Родионов, сельского хозяйства - Илья Сумароков, имущественных отношений - Марина Быргазова. образования - Елена Апанович, здравоохранения - Наталия Ледяева, по регулированию контрактной системы в сфере закупок - Оксана Недорубкова.

С 1 октября сменится министр жилищной политики, энергетики и транспорта. Им станет Анатолий Никитин, до этого работавший заместителем руководителя Енисейского управления Ростехнадзора, .

Руководить представительством правительства Иркутской области при правительстве РФ в Москве по-прежнему будет Шамиль Баулов. Полномочным представителем

главы региона в ЗС назначен Роман Буянов, аппарат губернатора и правительства Приангарья возглавит Светлана Боброва.