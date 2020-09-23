Игорь Кобзев: Важно внимательно отнестись к людям, чье жилье пострадало во время землетрясения

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Последствия землетрясения, которое произошло в Иркутской области в ночь на 22 сентября, обсудили на заседании оперативного штаба, которое провел губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Так, в Слюдянском районе, где и был эпицентр, выявлены незначительные косметические повреждения в детском саду № 12 Слюдянки, култукской школе № 7. На учебный процесс они не влияют. Также в Култуке и селе Тельма повреждены печные трубы 15-ти частных домов. Обращения от жителей продолжают поступать. В Шелехове, поселке Чистые Ключи, селе Моты также обнаружены незначительные косметические повреждения в двух школах, детском саду и клубе.

В Иркутске зафиксировали трещины на штукатурке в подъездах двух многоквартирных домов. Еще в одном аварийном строении, которое должны расселить, осыпалась штукатурка с потолка. Кроме того, повреждены три печные трубы в доме старой постройки. В другой усадьбе над окном нависла наружная облицовка.

В остальных населенных пунктах территорий, где ощущались подземные толчки, повреждений не обнаружено. Тем не менее, обследования зданий и сооружений будут продолжены.

– Требую в этой ситуации внимательно отнестись к жалобам людей, чье жилье пострадало. Оказывать им всю возможную помощь для устранения повреждений, – поручил Игорь Кобзев.

Редакцией, издателем и распространителем информационных материалов является ООО Агентство «Комсомольская правда - Байкал» в соответствии с лицензионным договором № 14-45 от 09.01.2020 г.