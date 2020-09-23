Сейсмопроблемные дома Иркутской области обследуют

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

В Иркутской области 1300 домов 335 серии, рассчитанных на возможное землетрясение в 6-6,5 балла. В связи с недавними событиями вопрос по ним обострился. На заседании регионального оперативного штаба губернатор Приангарья Игорь Кобзев поручил подготовить необходимые материалы для вхождения региона в 2021 году в федеральную программу по обследованию этих домов на сейсмоустойчивость.

– Мы должны четко понимать состояние фундаментов и несущих конструкций домов 335 серии. Насколько они безопасны в нашем сейсмически активном регионе? У меня был разговор с главой МСЧ, и Евгений Зиничев, который также является председателем Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, сказал, что поддержит нас по этому вопросу, – сообщил Игорь Кобзев.

Также губернатор намерен инициировать на заседании Правительственной комиссии вопрос о создании в Иркутской области дополнительных возможностей для изучения сейсмических событий на территории Приангарья и Республики Бурятия.

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