Глава Приангарья поручил открыть горячую линию по отоплению

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

С 20 сентября отопительный период начался во всех территориях Иркутской области. По данным на 23 сентября, работает 973 котельных из 997 (98%), подключено 3313 социальных объектов из 3477 (95%) и 21298 жилых домов из 24340 (88%). В 23 муниципалитетах тепло пришло во все квартиры.

Между тем, в 19 муниципальных образованиях работы по запуску отопления продолжаются. Точки контроля – Братский и Нижнеилимский районы.

– Откройте телефон «горячей линии» по теплу, - поручил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на заседании оперативного штаба.- Пусть жители обращаются с 7.00 до 23.00 часов ежедневно. Система должна работать, пока все жилье и социально значимые объекты не получат тепло в полном объеме.

Как сообщил заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта региона Сергей Малинкин, сейчас на особом контроле остается запуск 24 котельных в 17 муниципалитетах. Дежурная служба работает в круглосуточном режиме.

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КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Телефоны диспетчерских служб можно уточнить на сайте http://cers-irk.ru/goryachayaliniya Горячая линия при министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области: 8 800-10-02-261.

В ГУ МЧС России по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99.