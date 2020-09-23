Депутат Госдумы Сергей Тен поздравил жителей Приангарья с днем Иркутской области

Сергей Тен, депутат ГД РФ.

Дорогие жители Иркутской области, с праздником!

С Днём образования Иркутской области!

Мы живем в уникальном месте: здесь естественно сочетаются природные богатства с широтой души людей, которые талантливо, искренне, с сибирским размахом любят свою область, достигают значимых результатов, не сдаются и не прогибаются под изменчивый мир.

На мой взгляд, главные для нас слова на ближайшие пять лет – это развитие и созидание. Любовь и ответственность.

Искренне желаю вам воплощения в жизнь смелых идей и планов! Крепкого здоровья, достатка в каждый дом и удачи на жизненном пути!

Сергей Тен, депутат ГД РФ.