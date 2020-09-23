Улицу Култукскую начали асфальтировать в Иркутске. Фото: администрация Иркутска.

Важная новость для всех иркутских автомобилистов. Работы на одной из самых проблемных улицах города - Култукской, наконец, выходят на финишную прямую. Там уже начали укладывать первый слой асфальта.

– Всего будет уложено три слоя асфальта, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. - Нижний - толщиной 8 см, основной слой – 7 см и финальный слой из мелкозернистого асфальта типа «А» толщиной 5 см. Пока позволяет погода, работы ведутся круглосуточно. Общая протяженность асфальтирования 1700 метров,

Напомним, ремонт улицы Култукской начали в прошлом году. Там сделали ливневую канализацию, оборудовали тротуары, дорожные ограждения, отдельные съезды к частным домам. Окончание работ запланировано на октябрь 2020 года. Сейчас, параллельно с Култукской заканчивается ремонт на примыкающей к ней улице Красноказачьей. Планируется, что проехать по ней водители смогут с 15 октября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он сдался, а напарнице дал уйти»: как отец и сын задержали заключенного Сергея Устюгова, сбежавшего от конвоя в Иркутске (Подробности)