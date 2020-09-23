Иркутянка лишилась 400 тысяч рублей, зайдя на сайт-двойник Росреестра Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники продолжают обманывать доверчивых жителей Иркутской области. На этот раз, чтобы выманивать чужие деньги, аферисты создали сайт-двойник Росреестра. Клиенты нашлись быстро. Жительница Иркутска зашла на этот фейковый ресурс, и заказала выписку на объект недвижимости, заплатив за услугу почти 400 рублей.

В ответ женщине пришло письмо о том, что никаких сведений об объекте недвижимости в базе Росреестра нет. Сибирячка позвонила на горячую линию ведомства, и только после этого поняла, что стала жертвой мошенников.

- Просим жителей Приангарья быть внимательными, - сообщили в пресс-службе Росреестра Иркутской области. - Заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно только через официальные сайты Росреестра (https://rosreestr.gov.ru/) и Федеральной кадастровой палаты (https://kadastr.ru/).

По словам специалистов, мошенники очень ловко маскируют свои сайты, адреса которых практически идентичны с официальным сайтом Росреестра. Отличие там лишь в двух символах. Помните, что сайты-двойники используют официальную символику Росреестра.