55 детей заболели коронавирусом в школах Иркутской области Фото: Иван ВИСЛОВ

С начала учебного года прошло уже чуть больше трех недель, за это время коронавирусом в Иркутской области заболели 55 детей и 17 взрослых в 34 школах, детских садах и техникумах, колледжах.

Из-за выявленных случаев заражения COVID-19 классы в некоторых школах ушли на карантин, перешли на дистанционное обучение.

- Накануне ушли на карантин 12 классов с школе поселка Листвянка, - рассказали «КП» в пресс-службе Министерства образования Иркутской области. – Коронавирус там подтвердился у одного педагога, у учащихся инфекции не выявлено. До 6 октября дети будут учиться удаленно.

В школах по-прежнему продолжают соблюдать все меры «коронавирусного» времени – измеряют температуру на входе, дезинфицируют помещения и так далее. Тем не менее, чтобы весь класс ушел на карантин достаточно всего одного случая заболевания.

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