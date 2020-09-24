Этнический фестиваль «Вкус Байкала» проходит в Иркутской области

Фото: АНО «Байкал».

Автономная некоммерческая организация популяризации культурного, природного и этнического наследия Иркутской области «Байкал» с проектом

Фото: АНО «Байкал».

«Этнический фестиваль «Вкус Байкала» вошла в число победителей регионального конкурса проектов по сохранению национальной самобытности, гармонизации межэтнических и межрелигиозных отношений, который проводится в рамках госпрограммы «Реализация государственной национальной политики в Иркутской области». Об этом сообщили в управлении губернатора Иркутской области и правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям.

Цели фестиваля, который начался в 2019 году: сохранение и развитие культуры народов, населяющих территорию вокруг озера Байкал; поддержка традиционных народных ремесел, сохранение традиций и навыков национальной кухни; вовлечение субъектов национальной культуры в туристическую инфраструктуру; пробуждение интереса к национальной культуре и ремеслам.

В рамках мероприятия проходят презентация блюд национальной кухни народов Прибайкалья, дегустация блюд национальной кухни, выставка-ярмарка предметов народных промыслов. Все это сопровождается выступлением народных коллективов. Как рассказала Татьяна Швыдченко, директор АНО «Байкал», в этом году организация выиграла конкурс с проектом «Территория ремесел», который предусматривает съемку видеороликов о ремесленниках и создание сайта с информацией о мастерах.