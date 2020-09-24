77 случаев заражения коронавирусом подтвердились в Иркутской области за сутки

77 случаев заражения подтвердились в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Еще у 77 заболевших в Иркутской области подтвердился коронавирус. Общее число случаев заражения в Приангарье на 24 сентября – 18 663.

«781 пациент госпитализирован в медучреждения региона», - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – «Еще 921 инфицированный получает необходимое лечение амбулаторно».

За сутки выписаны 96 человек. Всего в Приангарье выздоровели уже 16 654. Эти новости омрачают летальные исходы течения COVID-19. Сегодня стало известно о смертях еще троих пациентов от коронавируса.

COVID-19 с начала пандемии в нашем регионе стал причиной кончины 220 зараженных, еще 87 с таким же диагнозом умерли от сопутствующих заболеваний.

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