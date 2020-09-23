Солдат Рамиль Шамсутдинов, застреливший восемь сослуживцев, предстанет перед судом

На счету Рамиля Шамсутдинова 8 убитых сослуживцев. Фото: соцсети

Завершено расследование по громкому делу, по которому проходит солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. 25 октября 2019 года он хладнокровно застрелил 8 сослуживцев в воинской части №54160 в Забайкалье. Напомним, «Комсомолка» подробно рассказывала об этой трагедии в поселке Горный под Читой. Рядовой Шамсутдинов во время сдачи караула неожиданно наставил автомат на своих сослуживцев и открыл огонь. На месте погибли два офицера и шесть солдат, еще двое – контрактник и срочник чудом выжили.

- Равиля Шамсутдинова обвиняют по таким статьям как: «Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом» и «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, - сообщили в СУ СК России. – Шамсутдинов прошел комплексную судебную психолого-психиатрическую стационарную экспертизу. Комиссия экспертов дала заключение, что каким-либо психическим расстройством, слабоумием, иным болезненным состоянием психики, которые лишали бы его способности осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими, он не страдал.

К слову сам Рамиль Шамсутдинов признал свою вину и на месте расстрела подробно рассказал следователям как совершал преступление. Итак, по версии следствия, 25 октября 2019 года Шамсутдинов, вооруженный автоматом АК-74М, прибыл с сослуживцами на место подготовки дежурной смены. Получив там 4 магазина, с 30 боевыми патронами калибра 5,45 мм каждый, он расстрелял своих сослуживцев из автомата. При этом он целился им в грудь и спину. Израсходовав первый магазин, срочник присоединил новый и продолжил стрельбу. Когда Шамсутдинов понял, что некоторые из солдат могли выжить, он осмотрел их, а затем хладнокровно сделал в них контрольные выстрелы.

Добавим, что уголовное дело уже направлено во 2-й Восточный окружной военный суд. Вскоре будет вынесен приговор.

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