Забайкальский стрелок, который убил 8 сослуживцев, воспитывался отцом, сотрудником МВД

Пятница, 25 октября, 18.20, войсковая часть №54160 поселка Горный Забайкальского края. Тревога! 20-летний солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов во время пересменки наряда – принимал его или сдавал (это выясняет следствие), открыл огонь на поражение. Прямо в здании военной подготовки: из оружия (скорее всего, из автомата, но сейчас это доподлинно неизвестно) сначала выстрелил в капитана Евсеева. Остальные легли на пол, подавая знак, что сдаются без боя, но Шамсутдинов не остановился! Он хладнокровно расстрелял сослуживцев. Семеро погибли на месте, еще один скончался в больнице от травм несовместимых с жизнью, двое тяжело ранены.

Шамсутдинов задержан. Сейчас с ним работают следователи. Все подробности, конечно, под грифом «секретно». Все-таки военные, все-таки закрытый городок и сама часть, кстати, тоже секретная. Местных журналистов не пускают к воротам на пушечный выстрел. Информации нет! В минобороны России прокомментировали сдержанно: причина расстрела, вероятно, нервный срыв бойца после личных проблем, не связанных со службой в вооруженных силах. Что же на самом деле там произошло? «Комсомолке» удалось дозвониться до бывшей девушки стрелка Рамиля Шамстутдинова.

- Рамиль из хорошей семьи, воспитывал его отец, - говорит девушка, своя имя попросила не называть. – Спокойный, ответственный. Когда узнала, что он расстрелял сослуживцев, не поверила… Думала, розыгрыш какой-то! Увы, это оказалось правдой. Рамиль мечтал о военной службе, в школе учился в специализированном кадетском классе, к нему прислушивались другие. Учитель часто назначал его ответственным за разные мероприятия. А еще Рамиль занимался греко-римской борьбой. Летом часто ездил в патриотические лагеря…

Рамиль с родителями. Фото: личная страница Салима Шамсутдинова в соцсети

Рамиль занимался в специализированной группе добровольной подготовки к службе в Вооруженных Силах «Русичи» Вагайской средней школы. Корреспондентам «КП-Иркутск» удалось разыскать наставника кадетского класса Семена Зайнуллина, у которого занимался Рамиль Шамсутдинов.

- Рамиль попал ко мне в пятом классе, - рассказывает Семен Зайнуллин. – У них в семье три брата, и все они занимались у меня. Их воспитывал один отец. Семья хорошая, благополучная. Отец раньше служил в милиции и в МЧС, потом после болезни ушел на пенсию. Если честно, я сейчас не могу отойти от шока. Еще летом видел Рамиля, он говорит: «Все, Семен Михайлович, ухожу в армию, затем останусь на контракт, чтобы зарабатывать деньги и получить квартиру». Я пожелал ему удачи и посоветовал после службы пойти выучиться на прапорщика, а затем уже думать об офицерской должности. Он ответил, что все будет хорошо у него.

Ни в каких конфликтах, по словам Семена Зайнуллина, Рамиль Шамсутдинов никогда замечен не был. И чтобы разозлить его, по мнению педагога, нужно было хорошо постараться.

- Был лишь один случай: он ездил в оборонно-спортивный лагерь, там его разозлил какой-то парень, ну он ему и врезал, - говорит Семен Зайнуллин. – Больше ничего. Каким я его запомнил? Очень целеустремленный. Выигрывал в соревнованиях по рукопашному бою, борьбе и легкой атлетике. Еще дыхалка у него была будь здоров. Мог бежать, да еще и отстающим помогать.

После окончания 9-го класса парень из небольшого села Вагай Тюменской области поступил в Тобольский рыбопромышленный техникум. Окончил его по специальности «Судовождение». Ну, а потом отправился в армию, о которой так мечтал…

Кстати, это вовсе не выдумка, об этом сам Рамиль в 2013 году делился с корреспондентом тюменского портала. Статья была посвящена оборонно-спортивному палаточному лагерю в селе Пятково. Журналиста тогда, к слову, впечатлила воспитанность детей, дисциплинированность, их предупредительность и искренность. И один из детей был как раз Рамиль.

« Я приезжаю в этот лагерь пятый год. За эти годы я приобрел много друзей из разных районов, с ними потом поддерживаю отношения. С детства мечтаю о военной службе, после школы буду поступать в военное училище», - говорил он корреспонденту.

И пошел в армию. Рамиль, по некоторым данным, всего 4 месяца прослужил в Забайкалье. На допросе стрелок заявил, что не жалеет о своем страшном поступке.

СПРАВКА "КП"

Горный (до 1994 года Чита-46) поселок городского типа в Забайкальском крае России, закрытый военный городок

Население 11,4 тыс. человек (2009).

Поселок расположен в 90 км на юг от Читы, рядом с поселком Дровяная Улетовского района.

В поселке базировалось одно из подразделений ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Образован в связи с размещением Харбинского соединения ракетных войск стратегического назначения.

В\ч 54160 сегодня - это автороты и рота охраны.