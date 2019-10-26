2019-10-26T06:58:33+03:00
Происшествия

Капитан, убитый срочником в Забайкалье, был родом из Белгорода

Дома у Владимира Евсеева остались жена и трехлетняя дочь [эксклюзив, подробности]
Мария ОСИПОВА
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Капитан Владимир Евсеев, убитый срочником в Забайкалье, был родом из БелгородаКапитан Владимир Евсеев, убитый срочником в Забайкалье, был родом из БелгородаФото: с личной страницы в соцсети.
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Стало известно имя офицера, погибшего в Забайкальском крае от рук солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова. Это 30-летний капитан из Белгородской области Владимир Евсеев, сообщают в соцсетях.

Известно о погибшем капитане немного. Владимир Евсеев окончил Белгородскую школу № 155, затем учился в Военной Академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в Серпухове. В последние годы офицер служил в войсках, связанных с воздушной обороной и ВВС. Дома у него остались жена и трехлетняя дочь.

Напомним, трагедия произошла во время пересменки в комплексе военной подготовки, расположенном на территории войсковой части №54160 в поселке Горный Улетовского района Забайкальского края. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял несколько своих сослуживцев и офицеров. Жертвами расстрела на месте стали семь человек, еще один позже скончался в госпитале. Два человека ранены.

По словам местных жителей, после ЧП работал весь госпиталь, сотрудников отозвали из отпусков. Из троих раненых, поступивших в медучреждение, один солдат умер в приемном покое, двоих прооперировали. Одного из них сразу после операции отправили в военный госпиталь в Читу, второй находится в местном госпитале в реанимации. Медики пока не дают прогнозов, выживет ли пострадавший.

В Забайкалье вылетела комиссия во главе с начальником главного политуправления генерал-полковником Андреем Картаполовым. Причина, заставившая Рамиля Шамсутдинова расстрелять сослуживцев, сейчас устанавливается следователями и военной прокуратурой. Самого парня, по сведениям из источников "КП" в Иркутске, этапировали в Хабаровск. Но, как стало известно «Комсомолке» из источников в местных правоохранительных органах, при допросе от парня прозвучала фраза: «Меня все достали»!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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