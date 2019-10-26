2019-10-26T15:20:01+03:00
Происшествия

"Они меня все достали": стали известны подробности кровавой бойни в воинской части под Читой

По одной из версий, "забайкальский стрелок" убил сослуживцев из-за неуставных отношений [эксклюзив, фото, видео]
Мария ОСИПОВА
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Стали известны подробности кровавой бойни, которую устроил под Чтой Рамиль Шамсутдинов. Фото: соцсети.Стали известны подробности кровавой бойни, которую устроил под Чтой Рамиль Шамсутдинов. Фото: соцсети.
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В подробностях трагедии, которая произошла 25 октября во время сдачи наряда в воинской части №54160 поселка Горный под Читой, еще предстоит разбираться военной прокуратуре. Сейчас "забайкальский стрелок", рядовой Рамиль Шамсутдинов, дает показания в Хабаровске. А пока о том, почему все это произошло, известно не так много. Восстановим события.

Итак. 17.20 местного, читинского, времени ( в Москве - 11.20). Рядовой Рамиль Шамсутдинов, четыре месяца как проходит срочную в роте охраны. Для этих мест - почти элита, не автобат, а мобильная группа немедленного реагирования. Он сдает смену. Потом берет уже разряженный автомат, быстро присоединяет рожок ( еще в школе, где он обучался азам военного мастерства, на это у него уходила пара секунд) и стреляет в капитана Евсеева. Всех остальных он расстрелял потом, когда те уже легли на пол, надеясь, что их пощадят. Если бы бросились врассыпную - был бы шанс. Хотя, напомним, Рамиль Шамсутдинов - отлично подготовленный стрелок. Он хладнокровно добил тех, кто не погиб сразу.

От рук рядового Шамсутдинова погибли два офицера, один контрактник и пять срочников. Среди убитых – 30-летний капитан из Белгородской области Владимир Евсеев. «Комсомолке» удалось связаться с братом жены убитого офицера. Как оказалось, всего за неделю до трагедии военнослужащий вернулся из двухмесячного отпуска и первым погиб в бойне, получив от Рамиля Шамсутдинова три пули в спину.

Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

О капитане Евсееве вспоминают как о прирожденном военном и настоящем офицере. Фото: соцсети.

О капитане Евсееве вспоминают как о прирожденном военном и настоящем офицере. Фото: соцсети.

- Он, я просто уверен, он не был близко знаком с убийцей, ни о каких конфликтах в части не рассказывал, - делится с «КП-Иркутск» Дмитрий Скляров. – Примерно с 15 августа по 18 октября он был в отпуске и вряд ли мог знать новобранца-рядового. Я уверен, что Володя случайно «попал под раздачу». Он и служил-то в подразделении, которое с личным составом не контактировало.

Все верно. Только увы - рядовой Шамсутдинов служил у него в подчинении, в подразделении немедленного реагирования.

У капитана Евсеева остались жена и трехлетняя дочь Ева. Семья вместе с ним жила в гарнизоне в Горном.

- Володя – прирожденный вояка, - рассказал «КП-Иркутск» Дмитрий Скляров. – Воспитывался в семье военного, все его детство прошло по гарнизонам. После школы учился в военной академии ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого в Серпухове.

Хоронить капитана Владимира Евсеева будут на родине, в Белгородской области.

Между тем, расследование причин кровавой бойни в воинской части в Забайкалье продолжается. Выдвигаются разные версии. Сразу после ЧП сообщали, что причиной расстрела военных стал нервный срыв Рамиля Шасмутдинова, не связанный с несением службы. Пользователи соцсетей предположили, что расстрелять сослуживцев рядовой решился после ссоры с девушкой. Якобы, накануне ЧП возлюбленная сообщила солдату, что она с ним расстается.

А бывшие военнослужащие части № 54160 в Забайкалье, где случилось ЧП, сообщают в соцсетях и о фактах дедовщины. Среди местных ходят слухи о том, что в подразделении Шамсутдинова якобы традицией было покупать еду "вышестоящим". Вспоминают также, что, будто бы, заступая в караул, солдаты по часу и больше вынуждены были снимать и надевать защитный костюм

Но, даже если это и правда, достаточно ли этого для хладнокровного расстрела десяти человек, среди которых - и офицеры, и обычные, такие же, как он сам, срочники? Или причина все-таки в чем-то другом? Из источников в правоохранительных органах «Комсомолке» стало известно, что при допросе от Шамсутдинова прозвучала фраза: «Меня все достали»!

СПРАВКА "КП"

Горный (до 1994 года Чита-46) поселок городского типа в Забайкальском крае России, закрытый военный городок

Население 11,4 тыс. человек (2009).

Поселок расположен в 90 км на юг от Читы, рядом с поселком Дровяная Улетовского района.

В поселке базировалось одно из подразделений ракетных войск стратегического назначения (РВСН).

Образован в связи с размещением Харбинского соединения ракетных войск стратегического назначения.

В\ч 54160 сегодня - это автороты и рота охраны.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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