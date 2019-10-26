2019-10-26T11:25:59+03:00
Происшествия

Солдата, выжившего в бойне в Забайкалье, перевезут в военный госпиталь Читы

Состояние пострадавшего оценивают, как крайне тяжелое [подробности]
Мария ОСИПОВА
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Солдата, выжившего в бойне в воинской части Забайкалья, перевезут в госпиталь Читы. Фото: соцсетиСолдата, выжившего в бойне в воинской части Забайкалья, перевезут в госпиталь Читы. Фото: соцсети
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Второго из двух выживших после стрельбы в Горном военных перевезут в госпиталь Читы. Пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Об этом «КП-Иркутск» сообщили местные жители, имеющие отношение к медучреждению. Состояние его раненого сослуживца, которого доставили в краевой центр ранее, стабилизировалось.

Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь солдат в военной части под Читой. Фото: соцсети

Срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восемь солдат в военной части под Читой. Фото: соцсети

Напомним, ЧП произошло во время пересменки в комплексе военной подготовки, расположенном на территории войсковой части №54160 в поселке Горный под Читой накануне, 25 октября. Солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял несколько своих сослуживцев и офицеров. Жертвами хладнокровного расстрела на месте стали семь человек, еще один военный скончался в приемном покое местного госпиталя. Два человека ранены и были прооперированы.

Помощь пострадавшим оказывают специалисты военно-медицинской академии имени Кирова.

Стрельба в Забайкальском крае.Восемь военных погибли и двое ранены в результате устроенной военнослужащим стрельбы в Забайкалье, сообщает Минобороны

Министерство обороны сообщило, что причиной расстрела военных стал нервный срыв Рамиля Шасмутдинова, не связанный с несением службы. Но, как стало известно «Комсомолке» из источников в правоохранительных органах, при допросе от парня прозвучала фраза: «Меня все достали»! Между тем, пользователи соцсетей сообщают, что расстрелять сослуживцев рядовой Шамсутдинов мог после ссоры с девушкой. По некоторым данным, накануне ЧП возлюбленная сообщила солдату, что она с ним расстается.

«Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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