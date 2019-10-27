Не дожил до дембеля 25 дней: солдат, убитый срочником в Забайкалье, мечтал стать пограничником

О том, что их сын погиб, родители 20-летнего солдата Егора Богомолова узнали, случайно. Вечером, 25 октября заглянули в ленту новостей, и увидели, что в войсковой части №54160 в поселке Горный Улетовского района Забайкальского края, где служит их сын, срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял 10 своих сослуживцев и офицеров. Напомним, жертвами расстрела на месте стали семь человек, еще один позже скончался в госпитале. Два человека ранены.

Дядя Егора Иван Богомолов, который воспитывал его, заменив парню отца, нашел список погибших и увидев в нем родную фамилию, дрожащей рукой начал звонить в Забайкалье, где ему и подтвердили, что Егора больше нет. До своего дембеля он не дожил всего 25 дней. Уволиться он должен был 20 ноября. А в родном поселке Хабарное, что в нескольких километрах от Новотроицка, парня ждали 24 ноября…

- Мы созванивались с Егором примерно неделю назад, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Иван Богомолов. – Все у него было хорошо. Говорил: «Вот приеду, и пойдем с тобой на рыбалку». Это наше любимое хобби с ним. Он с детства постоянно со мной был. А вот ни про какие инциденты Егор не рассказывал. Да и не было их у него.

Егор перед уходом в армию. Фото: предоставлено Иваном Богомоловым.

В детстве, Егор Богомолов увлекался хоккеем. Занимался в секции, в своем поселке. Но, после школы, пошел по стопам дяди и выучился в колледже на сварщика. От армии косить даже не думал. Наоборот, прошлой осенью, когда начался призыв, сам пошел в военкомат, и попросил быстрее забрать его отдавать долг Родине. Дело в том, что отслужив, Егор планировал остаться на военной службе.

- Мечтал стать пограничником, - продолжает Иван Богомолов. – Уже решил, что вернется и пойдет служить по контракту в войсковой части, недалеко от Новотроицка. Чтобы быть рядом с домом, помогать матери.

Фотография Егора висит дома у родителей на стене. Фото: предоставлено Иваном Богомоловым.

Между тем, расследование причин кровавой бойни в воинской части в Забайкалье продолжается. Выдвигаются разные версии. Сразу после ЧП сообщали, что причиной расстрела военных стал нервный срыв Рамиля Шамсутдинова, не связанный с несением службы. Но у некоторых пользователей соцсетей есть свое мнение. Например, многие не исключают факты дедовщины. Из источников в правоохранительных органах «Комсомолке» стало известно, что при допросе от Шамсутдинова прозвучала фраза: «Меня все достали»!

- Я Егору постоянно повторял: «Не трогай никого там, и не обижай молодых», - говорит Иван Богомолов. – Он отвечал: «Конечно, я никого не трогаю, наоборот, некоторых молодых ребят беру под опеку, помогаю им». Егор вообще не конфликтный. За год службы у него был лишь один небольшой проступок. Попался с телефоном – переписывался с девчонками. Бить, унижать, и оскорблять кого-то он бы точно не стал. Ему вроде и звание ефрейтора должны были дать. Мне вообще кажется, под пули он попал случайно. В тот вечер он сменялся с караула. Я видел эти страшные фотографии с места убийства, и сразу узнал нашего Егора, лежащего на земле.

Поехать за телом сына в далекий Забайкальский край у мамы Егора Богомолова, которая работает медсестрой и у дяди-сварщика, возможности нет. Цинковый гроб им обещали доставить через четыре дня…

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