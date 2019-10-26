2019-10-26T16:55:35+03:00
Происшествия

Кадры с места кровавой бойни в воинской части под Читой появилось в сети

На месте происшествия работают спецслужбы [осторожно, шокирующее видео]
Мария ОСИПОВА
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Кадры с места кровавой бойни в поселке Горный под Читой появились в соцсетях. Фото: соцсетиКадры с места кровавой бойни в поселке Горный под Читой появились в соцсетях. Фото: соцсети
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Кадры с места кровавой бойни в поселке Горный под Читой, где были убиты восемь человек и двое тяжело ранены, появились в соцсетях читинских блогеров.Ими поделились военные, которые работали на месте. Пользователи Instagram сообщают, что войсковая часть № 54160 в военном городке Горный – это ремонтно-техническая база (РТБ), которая занимается хранением и выдачей боеприпасов. РТБ входит в состав 12-го главного управления Минобороны. Солдаты в части охраняют стратегически важные объекты.

Напомним, ЧП произошло в части 25 октября в 18.20 местного, читинского, времени. Рядовой Рамиль Шамсутдинов четыре месяца как проходит срочную в роте охраны. Для этих мест – почти элита, не автобат, а мобильная группа немедленного реагирования. Он сдает смену. Потом берет уже разряженный автомат, быстро присоединяет рожок и стреляет в капитана Евсеева. Всех остальных он расстрелял потом, когда те уже легли на пол, надеясь, что их пощадят. Если бы бросились врассыпную - был бы шанс. Хотя, напомним, Рамиль Шамсутдинов - отлично подготовленный стрелок. Он хладнокровно добил тех, кто не погиб сразу.

yu.cherepanovyu.cherepanov
Кадры с места кровавой бойни в воинской части под Читой
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Между тем, расследование причин кровавой бойни в воинской части в Забайкалье продолжается. Выдвигаются разные версии. Сразу после ЧП сообщали, что причиной расстрела военных стал нервный срыв Рамиля Шасмутдинова, не связанный с несением службы. Пользователи соцсетей предположили, что расстрелять сослуживцев рядовой решился после ссоры с девушкой. Якобы, накануне ЧП возлюбленная сообщила солдату, что она с ним расстается.

А бывшие военнослужащие части № 54160 в Забайкалье, где случилось ЧП, сообщают в соцсетях и о фактах дедовщины. Среди местных ходят слухи о том, что в подразделении Шамсутдинова якобы традицией было покупать еду для начальства. Вспоминают также, что, будто бы, заступая в караул, солдаты по часу и больше вынуждены были снимать и надевать защитный костюм.

Кстати, дедовщина – наиболее правдоподобная версия случившегося. Как стало известно «КП от солдат, служивших в соседних подразделениях,», «дембеля» систематически издевались на Шамсутдиновым, вот у парня и сдали нервы. Из источников в правоохранительных органах «Комсомолке» стало известно, что при допросе от Шамсутдинова прозвучала фраза: «Меня все достали»!

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ИСТОЧНИК KP.RU

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