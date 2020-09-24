Иркутский ресторан оштрафовали на 200 тысяч рублей за использование пиротехники в помещении. Фото: "Сводка38"

О том, что в одном из популярных ресторанов Иркутска использовали пиротехнику прямо в помещении, иркутские спасатели узнали из соцсетей. 25 августа в одном из пабликов появилась фотография с места празднования. Вскоре в заведение с проверкой пришли специалисты пожарного надзора и нашли там нарушения.

- Собственник ресторана не предоставил сертификатов на фейерверк-машину, и других документов, подтверждающих безопасность установки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области. – Кроме того, пиротехника применялась на небезопасном расстоянии от людей и горючих материалов

За все эти нарушения владелец ресторана, который снимает помещение, оштрафован на 200 тысяч рублей. А вот ответственный за пожарную безопасность развлекательного комплекса, раскошелится на 6 тысяч рублей за то, что допустил применение фейерверков и других огневых эффектов в помещении.

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