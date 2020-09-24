72-летняя пенсионерка пропала без вести в Иркутске. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области

О пропаже 72-летней иркутянки Нины Безотечество полицейским сообщил ее взволнованный муж. Он рассказал, что еще вечером, 23 сентября пожилая женщина ушла от супермаркета на бульваре Постышева, и не вернулась. Как оказалось, она осталась ждать мужа у входа в магазин. Когда он вернулся, жены уже не было.

В пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области сообщают особые приметы Нины Безотечество. На вид пенсионерке 65-70 лет, рост 162 см.,худощавого телосложения, рыжие волосы с сединой, карие глаза. На момент исчезновения была одета в синюю куртку, черно-синие штаны, осенние бордовые туфли. С собой у женщины был синий пакет.

Всех, кто знает о местонахождении пенсионерки, просят сообщать в ближайший отдел полиции.

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